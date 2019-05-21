Известная российская певица Валерия вечером во вторник, 21 мая, продемонстрировала на своей страничке в социальной сети "честное" фото. Артистка опубликовала снимок своего лица крупным планом.

На фотографии можно увидеть Валерию с очень модным макияжем. Певица нанесла розовые тени и накрасила губы нейтральной помадой. На этом снимке 51-летняя знаменитость не стала скрывать свои морщинки под глазами.

Ранее в сети не раз обвиняли Валерию в злоупотреблении фильтрами и фотошопом, однако сегодня даже самые критически настроенные пользователи Instagram не стали писать гневных комментариев. Многие подчеркнули, что певица прекрасно выглядит для своего возраста.