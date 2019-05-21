Любительницы загорать без одежды: Майли Сайрус и Виктория Боня

Многие представительницы прекрасного пола любят нежиться под лучами яркого солнца. Но не все из них – сторонники экспериментов и откровенного раскрепощения. Майли Сайрус и Виктория Боня – не из робкого десятка. И именно поэтому они предпочитают загорать без одежды.

У экс-участницы телепроекта «Дом-2» и Сайрус много общего. Они обе яркие, раскрепощенные девушки, у которых нет ни единого комплекса. Сторонницы бодипозитива, бесспорно, привлекают к себе внимание.