Видеозапись свадебного танца дочери певца Александра Серова под песню "Я люблю тебя до слез" опубликована в сети. Серов выдал замуж любимую дочь Мишель. 26-летняя Мишель Серова вышла замуж за бизнесмена по имени Роман. Молодой человек - бизнесмен, не москвич.

Певец Александр Серов сожалеет, что не получилось сосватать дочь Мишель с телеведущим Дмитрием Борисовым

Но, как рассказал Серов, успешно занимается делами в Москве. Трепетный отец Александр Серов перед свадьбой провел беседу с избранником дочери, чтобы понять, в чьи руки он отдает свою любимицу Мишель.

Свадьбу сыграли с размахом. На торжестве для молодых и гостей пели Игорь Николаев, Катя Лель. Катя Лель и выложила видео свадебного танца молодоженов под песню "Я люблю тебя до слез" Игоря Крутого в исполнении Игоря Николаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial)18 Май 2019 в 8:10 PDT

Ранее Мишель выложила фото.