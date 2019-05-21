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Видео свадебного танца дочери Александра Серова под песню "Я люблю тебя до слез" опубликовано в сети

21 мая 2019, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Видео свадебного танца дочери Александра Серова под песню "Я люблю тебя до слез" опубликовано в сети
фото: pixabay.com

Видеозапись свадебного танца дочери певца Александра Серова под песню "Я люблю тебя до слез" опубликована в сети. Серов выдал замуж любимую дочь Мишель. 26-летняя Мишель Серова вышла замуж за бизнесмена по имени Роман. Молодой человек - бизнесмен, не москвич.

Певец Александр Серов сожалеет, что не получилось сосватать дочь Мишель с телеведущим Дмитрием Борисовым

Певец Александр Серов сожалеет, что не получилось сосватать дочь Мишель с телеведущим Дмитрием Борисовым

Но, как рассказал Серов, успешно занимается делами в Москве. Трепетный отец Александр Серов перед свадьбой провел беседу с избранником дочери, чтобы понять, в чьи руки он отдает свою любимицу Мишель.

Свадьбу сыграли с размахом. На торжестве для молодых и гостей пели Игорь Николаев, Катя Лель. Катя Лель и выложила видео свадебного танца молодоженов под песню "Я люблю тебя до слез" Игоря Крутого в исполнении Игоря Николаева.

 

 
 
 
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Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial)18 Май 2019 в 8:10 PDT

Ранее Мишель выложила фото.

 
 
 
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Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial)18 Май 2019 в 6:18 PDT

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