Видео свадебного танца дочери Александра Серова под песню "Я люблю тебя до слез" опубликовано в сети
21 мая 2019, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]
Видеозапись свадебного танца дочери певца Александра Серова под песню "Я люблю тебя до слез" опубликована в сети. Серов выдал замуж любимую дочь Мишель. 26-летняя Мишель Серова вышла замуж за бизнесмена по имени Роман. Молодой человек - бизнесмен, не москвич.
Но, как рассказал Серов, успешно занимается делами в Москве. Трепетный отец Александр Серов перед свадьбой провел беседу с избранником дочери, чтобы понять, в чьи руки он отдает свою любимицу Мишель.
Свадьбу сыграли с размахом. На торжестве для молодых и гостей пели Игорь Николаев, Катя Лель. Катя Лель и выложила видео свадебного танца молодоженов под песню "Я люблю тебя до слез" Игоря Крутого в исполнении Игоря Николаева.
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Ранее Мишель выложила фото.
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