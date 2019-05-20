Анна Седокова пожаловалась на лишний вес и рассказала о голодании

Певица Анна Седокова в Instagram рассказала поклонникам, что заметила у себя лишние килограммы, после чего решила опробовать на себе метод интервального голодания.

Певица уже и раньше жаловалась на свою фигуру. Анна заявляла о том, что у нее есть целлюлит, да и вообще она кажется себе «толстенькой». По признанию Седоковой, недавно она набрала 1,5 килограмма. Чтобы бороться со своими недостатками, звезда решила опробовать метод интервального голодания.

«Метод 16/8 … представляет собой отсутсвие еды в течении 16 часов, а в остальные 8 часов вы распределяете 2-3 приема пищи. Но от вредных продуктов конечно лучше воздержаться, чтобы был эффект», - поделилась Седокова.