В понедельник, 20 мая, стало известно, что российскую певицу МакSим выписали из больницы после аварии. Об этом ранее сегодня сообщила представительница популярной артистки Маргарита Соколова.

По словам Соколовой, Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) в настоящий момент чувствует себя отлично. Соответствующую информацию Маргарита опубликовала в социальной сети Instagram

Предполагается, что уже 25 мая певица выйдет на сцену в Ташкенте.

Ранее сообщалось, что МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Знаменитость спешила на съемки клипа, которые впоследствии состоялись без нее.