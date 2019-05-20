Сегодня в Кремле прокомментировали результаты международного музыкального конкурса "Евровидение-2019". Российский певец Сергей Лазарев занял третье место, а первое досталось артисту из Нидерландов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что третье место – это достаточно высокий показатель, передает в понедельник, 20 мая, ТАСС.

В Кремле не стали комментировать заявления Сергея Лазарева о том, что к России на "Евровидении" в этом году относились предвзято. Дмитрий Песков предположил, что квалифицированную оценку данной ситуации может дать Министерство культуры РФ.