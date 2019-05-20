"Время работает на нас": Ляйсан Утяшева считает, что возраст не портит внешность

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками размышлениями о соотношении возраста и изменений во внешности. По мнению знаменитости, жизнь намного сложнее и объёмнее, чем одно желание быть "вечно молодым и красивым".

"Со временем приходит понимание жизни...Мне нравятся морщинки вокруг глаз, я с ними ничего не делаю. Мне нравится, что у меня появляются веснушки. Я благодарно принимаю все, что дает время", - написала Ляйсан в Instagram.

Телеведущая добавила, что рада тому ,что сегодня женщинам позволено и доступно гораздо больше, чем раньше. По её мнению, "время работает на нас".

Недавно юморист Павел Воля и Ляйсан Утяшева отмечали день рождение своей дочери. Спортсменка нежно поздравила дочь Софию, написав, что она растёт умницей, смышленой и очень красивой девочкой, - передаёт teleprogramma.pro.