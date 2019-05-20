Известная российская актриса Мария Машкова призналась, что мама хотела дать ей очень необычное имя. По словам артистки, из-за этого в их семье был настоящий "бой", в ходе которого родительница "сдалась".

Выяснилось, что мать Машковой хотела назвать ее Федорой, однако другие родственники заняли твердую позицию и не дали ей этого сделать.

Как сообщает портал teleprogramma.pro, актриса впоследствии узнала об этой ситуации и благодарила каждого, кто "воевал" за имя Маша и дал ей шанс на счастливое детство. В настоящий момент Машкова даже жалеет, что не является носительницей редкого имени – Федя.