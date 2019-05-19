Вакарчук заверил поклонников, что не оставит музыку из-за политики

Солист и лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его стремление послужить стране в качестве политика никак не скажется на его музыкальной деятельности.

Вакарчук заявил, что он и его партия «Голос» примут участие в парламентских выборах на Украине, которые состоятся этой осенью, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что к своей политической деятельности планирует подходить с максимальной серьезностью, а также что всегда на первое место будет ставить интересы украинского народа. Но помимо этого исполнитель отметил, что не собирается оставлять работу в группе, потому что музыка для него является источником энергии и вдохновения.

«Для меня музыка - это нечто очень важное, что вдохновляет меня и дает энергию. Я считаю, что когда я смогу творить, я буду давать эту энергию в политику», - поделился Вакарчук.