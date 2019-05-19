Член жюри конкурса «Евровидение» рассказала о возможной дисквалификации победителя
19 мая 2019, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
Лора Квинт, входящая в российское жюри международного музыкального конкурса «Евровидение», высказала своё мнение по поводу того, стоит ли лишать Дункуна Лоуренса первого места за нарушение правил.
Многих возмутило то, что Лоуренс приехал в Израиль не с новой песней, как полагается всем участникам, а со старой, которую исполнял ещё в 2017 году. Квинт отметила, что при определённых условиях музыканты могут выступать с песней, написанной раньше поставленного срока, передаёт РИА Новости.
«Если он исполнял эту песню в 2017 году, но потом ее как-то доработал, то, по законодательству об авторских правах, это уже другая песня», - объяснила она.