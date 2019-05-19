Член жюри конкурса «Евровидение» рассказала о возможной дисквалификации победителя

Лора Квинт, входящая в российское жюри международного музыкального конкурса «Евровидение», высказала своё мнение по поводу того, стоит ли лишать Дункуна Лоуренса первого места за нарушение правил.

Победитель Евровидения может быть дисквалифицирован за нарушение главного правила

Многих возмутило то, что Лоуренс приехал в Израиль не с новой песней, как полагается всем участникам, а со старой, которую исполнял ещё в 2017 году. Квинт отметила, что при определённых условиях музыканты могут выступать с песней, написанной раньше поставленного срока, передаёт РИА Новости.

«Если он исполнял эту песню в 2017 году, но потом ее как-то доработал, то, по законодательству об авторских правах, это уже другая песня», - объяснила она.