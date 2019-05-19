Победитель Евровидения может быть дисквалифицирован за нарушение главного правила

Победителя музыкального конкурса «Евровидение-2019» голландца Дункана Лоуренса могут лишить победного первого места из-за нарушения правил. 25-летний певец выступил со старой песней.

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Песня «Arcade» из репертуара Лоуренса исполнялась им на концерте в 2017 году. Подтверждение этому нашли на YouTube. Музыкант исполнял её на проекте «The Student Late Show», передаёт «Московский комсомолец». За такое серьёзное нарушение голландец может быть дисквалифицирован.

Дункан Лоуренс победил на конкурсе «Евровидение-2019», набрав 492 балла. Конкурсант из России Сергей Лазарев занял третье место с результатом в 369 баллов.