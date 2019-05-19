Одного вокала мало: Рудковская о результатах Лазарева на Евровидении

Яна Рудковская, говоря о выступлении Сергея Лазарева в финале «Евровидения-2019», отметила, что у российского участника сильнейший вокал, но для победы в конкурсе этого недостаточно.

Российский критик назвал песню Лазарева «недостаточно эпатажной» для победы

Продюсер отметила, что лирическая композиция, которую Сергей Лазарев выбрал для конкурса, оказалась не «хитовой». «Но одного вокала мало, чтобы песня была хитом. Вот этого шага - хитовости – не хватило до победы. Но очень сложно угадать что выстрелит, что не выстрелит, это такой конкурс, где сложно делать какие-то прогнозы», - считает Рудковская.

Также она удивилась, что Лазарева не поддержали в таких странах, как Израиль, Грузия и Белоруссия, где у Сергея есть много почитателей, передаёт РИА Новости.