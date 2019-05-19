Одного вокала мало: Рудковская о результатах Лазарева на Евровидении
19 мая 2019, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]
Яна Рудковская, говоря о выступлении Сергея Лазарева в финале «Евровидения-2019», отметила, что у российского участника сильнейший вокал, но для победы в конкурсе этого недостаточно.
Продюсер отметила, что лирическая композиция, которую Сергей Лазарев выбрал для конкурса, оказалась не «хитовой». «Но одного вокала мало, чтобы песня была хитом. Вот этого шага - хитовости – не хватило до победы. Но очень сложно угадать что выстрелит, что не выстрелит, это такой конкурс, где сложно делать какие-то прогнозы», - считает Рудковская.
Также она удивилась, что Лазарева не поддержали в таких странах, как Израиль, Грузия и Белоруссия, где у Сергея есть много почитателей, передаёт РИА Новости.