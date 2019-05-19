Поклонники певицы МакSим подозревают, что история с аварией может быть пиар-ходом

Поклонники певицы МакSим подозревают, что история с ДТП, в которое артистка попала в апреле, может быть пиар-ходом. На эти мысли фанатов натолкнула новость о том, что звезда не появится в новом клипе.

Представитель МакSим Маргарита Соколова отметила, что певица попала в аварию по дороге на съемки клипа, в котором, по странному совпадению, демонстрируются сцены ДТП. Поклонников удивило, что отменять съемочный процесс никто не стал – ролик было решено создать без участия артистки. Соколова объясняет такой шаг убытками, которые могла бы понести команда, передает "7 Дней", однако некоторым кажется, что это было заранее продумано.

Особенно подозрительные фанаты считают, что аварии с участием МакSим на самом деле не было, а ее снимки из больницы являются частью пиар-акции для продвижения нового клипа. Представитель знаменитости, однако, утверждает, что эта информация не соответствует действительности.