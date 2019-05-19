Известный композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш в воскресенье, 19 мая, оценил выступление Сергея Лазарева в финале международного музыкального конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве.

По мнению Дробыша, Лазарев выступил безупречно и лишний раз доказал, что является "мастером высочайшего класса", передает сегодня RT.

Продюсер отметил, что результаты "Евровидения" вызвали у него смешанные чувства, поскольку были одновременно и предсказуемыми, и непредсказуемыми. Виктор Дробыш подчеркнул, что в целом это небольшой музыкальный праздник, который вызывает положительные чувства.