Российский продюсер Иосиф Пригожин в воскресенье, 19 мая, оценил выступление певца Сергея Лазарева, который представлял Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве.

По словам Пригожина, выступление Сергея Лазарева в финале конкурса было мощным и абсолютно потрясающим. "Он был на высоте", – заявил продюсер в беседе с RT. Иосиф Пригожин считает, что российский артист поет "как машина, как робот", но при этом выразительно.

Продюсер поздравил Сергея с достойным выступлением, однако отметил, что "Евровидение" – это не конкурс исполнителей, это конкурс песни. В этом случае важно, чтобы композиция продолжала "жить".