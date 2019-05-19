Российский музыкант Юрий Лоза оценил выступление всемирно известной американской певицы Мадонны на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве. Артистка была приглашенной звездой.

На своей страничке в социальной сети Facebook Лоза раскритиковал выступление Мадонны. По мнению певца, звезда "нынче живьем уже не справляется – все мимо нот".

Отметим, что Мадонна спела один свой хит и одну новую песню. Она также назвала всех участников финала "Евровидения" победителями.



Напомним, первое место в конкурсе занял Дункан Лоуренс из Нидерландов, на втором месте оказался итальянец Mahmood, а на третьем – Сергей Лазарев.