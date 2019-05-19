"У русских невероятное количество комплексов и травм на генном уровне", модель plus-size о том, как принять себя

Модель plus-size анонимно рассказала, каково это быть «толстой» красоткой, сколько она зарабатывает в месяц, как много фотошопа на снимках в журналах, и как принять себя такой, какая ты есть.

«Я работаю моделью с детства. В модельную школу меня отдала бабушка, когда мне было 3 года. Она очень хотела для меня славы и карьеры в шоу-бизнесе, и в 15 лет я даже взяла номинацию «Мисс Юная Москва». Это был успех для симпатичной девочки-подростка из Подмосковья. Но с возрастом я начала поправляться», - рассказала московская звезда телемагазинов.

Когда предложения от модельных агентств перестали поступать, девушка с головой ушла в учебу и поставила крест на своей карьере на подиуме, но однажды она увидела объявления о поиске модели plus-size и решила вновь попытать счастья, ведь опыт у нее уже имелся колоссальный. Девушку взяли в телемагазин и с тех пор ее карьера пошла в гору.

«Зарплата у меня примерно от 100 до 200 тысяч рублей в месяц, в худшем случае 80. Она состоит в основном из почасовой оплаты. Все зависит от количество эфирных часов в телемагазине, ну и съемки для журналов. Съемка для крупного бренда — одна цена. Просто каталожная съемка — другая. Бельевая съемка оценивается в 1,5-2 раза дороже, чем просто одежда», - рассказывает модель о тонкостях своей работы.

Насколько сильно ретушируют фотографии моделей plus-size? Возможно, чуть больше, чем в снимки с моделями стандартных размеров, уверена девушка. «Рельеф лица и тела — да, ровняют на крупных съемках, но объемы вроде бы не уменьшают. Мы только-только потихоньку начинаем допускать появление полных красоток в СМИ, но наше зашоренное общество еще не готово к растяжкам и целлюлиту на фото», - призналась она.

Именно поэтому в России еще долго не приживется культура бодипозитива. Да что общество и медиа-пространство, если сами модели не готовы принимать идею «люби себя такой, какая ты есть». «Моя позиция к бодипозитиву еще не определена полностью. Потому что я не принимаю волосатые подмышки и какой-то очень сильно лишний вес, но уважаю позицию каждого быть таким, каким он хочет. И я точно ратую за расширение стандартов красоты. И порой приставка «плюс» не дает женщине чувствовать себя уверенно. Она не такая, как все — она плюс. Так что я буду рада, когда и эта граница сотрется и модели будут делиться просто на размеры: модель 44 размера, модель 50 размера и так далее, без подписки plus-size», - цитирует модель telegram-канал "Взгляд изнутри".

И конечно, девушка пыталась похудеть, в том числе и радикальными способами. «Долгое время у меня были приступы булимии, и сейчас они бывают вспышками, но я с этим работаю. Совет всем, кто себя не принимает и комплексует: найдите хорошего психолога. С ним вы легче поймете причину лишнего веса, избавитесь от него или поймете, что он не лишний вовсе. Потому что у русского человека невероятное количество комплексов, убеждений и травм на генном уровне. А мне сейчас удается выгодно подать себя в моем размере 48-50, и это меня устраивает» - дает совет модель plus-size, тем, кто считает себя полным и не готов смириться с этим.