Международный конкурс вокалистов «Евровидение -2019» закончилось победой музыканта Дункан Лоуренс из Нидерландов. Он набрал 492 очка. Россия и Сергей Лазарев, получивший 369 очков на третьем месте.

Скандал на «Евровидении», Беларусь отстранили от участия в голосовании

Несмотря на прекрасное выступление профессиональное жюри не оценило песню «Scream» в исполнении Лазарева по достоинству, 12 баллов он получил только от национального жюри Азербайджана. Еще одни 12 очков, которые мы могли бы получить от республики Беларусь, были отданы хозяину нынешнего конкурса - Израилю из -за нарушений правил конкурса.

Фаворитами профессионалов были Швеция, Северная Македония и победители шоу – Нидерланды. По результатам голосования национального жюри 43 стран наша страна оказалась лишь на 9 месте. Но зрительское голосование изменило расстановку стран в конкурсной таблице победителей в конкурсе. Симпатии слушателей позволили России войти в тройку лидеров, но опередить музыкантов из Италии и Нидерландов нам не удалось.

Выступление победителя конкурса "Евровидерние - 2019"