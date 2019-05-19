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Победителем конкурса "Евровидение-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, наш Сергей Лазарев занял третье место

19 мая 2019, 02:36 [ «Аргументы Недели» ]

Победителем конкурса "Евровидение-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, наш Сергей Лазарев занял третье место

Международный конкурс вокалистов «Евровидение -2019» закончилось победой музыканта Дункан Лоуренс из Нидерландов. Он набрал 492 очка. Россия и Сергей Лазарев, получивший 369 очков на третьем месте.

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Скандал на «Евровидении», Беларусь отстранили от участия в голосовании

Несмотря на прекрасное выступление профессиональное жюри не оценило песню «Scream» в исполнении Лазарева по достоинству, 12 баллов он получил только от национального жюри Азербайджана. Еще  одни 12 очков, которые мы могли бы получить от республики Беларусь, были отданы хозяину нынешнего конкурса - Израилю из -за нарушений правил конкурса.

Фаворитами профессионалов были Швеция, Северная Македония и победители шоу – Нидерланды. По результатам голосования национального жюри 43 стран наша страна оказалась лишь на 9 месте. Но зрительское голосование изменило расстановку стран в конкурсной таблице победителей в конкурсе. Симпатии слушателей позволили России войти в тройку лидеров, но опередить музыкантов из Италии и Нидерландов нам не удалось. 

Выступление победителя конкурса "Евровидерние - 2019"

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Победителем конкурса "Евровидение-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, наш Сергей Лазарев занял третье место

Победителем конкурса "Евровидение-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, наш Сергей Лазарев занял третье место

Международный конкурс вокалистов «Евровидение -2019» закончилось победой музыканта Дункан Лоуренс из Нидерландов. Он набрал 492 очка. Россия и Сергей Лазарев, получивший 369 очков на третьем месте.

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"Я люблю драму!" - Кончите Вурст понравился номер Сергея Лазарева на "Евровидении-2019"

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Австрийский исполнитель Том Нойвирт, выступавший на "Евровидении-2014" в образе бородатой певицы Кончиты Вурст, признался, что ему нравится номер российского участника "Евровидения-2019" Сергея Лазарева.

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В сеть попало видео, как мужчина напал на Арнольда Шварценеггера в южноафриканском городе Сандтон

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Известный журналист Владимир Познер переживает за судьбу человечества. По его прогнозу, может произойти серьезная трагедия. "Мы наступаем на одни и те же «грабли», но «грабли» все более опасные...".

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Дворец Юсуповых на набережной реки Мойки, где 16 (30) декабря 1916 года был убит друг царской семьи Григорий Распутин, пользуется мистической славой. Видимо, мы никогда не узнаем, что на самом деле происходило в поместье Юсуповых в тот момент, когда убивали Распутина.

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Добыча нефти в Ливии может упасть до критического уровня

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Добыча нефти в Ливии может упасть до критического уровня. Глава Национальной нефтяной компании Мустафа Саналла заявил, что Ливия может почти полностью остановить нефтедобычу из-за вооружённых нападений

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Сборная России обыграла Латвию со счетом 3:1

Сборная России обыграла Латвию со счетом 3:1

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ПриватБанк попался на циничной афере?

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В Москве похоронили прах Сергея Доренко

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В субботу, 18 мая, ожидается выступление канцлера Австрии Себастьяна Курца по поводу заявления его заместителя, председателя Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе об уходе из правительства.

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"А как они вкалывают уколы", - Лолита поздравила всех медсестер с профессиональным праздником

Известная российская певица Лолита Милявская оригинально поздравила всех медсестёр с их профессиональным праздником. Лолита произнесла поздравительную речь, представ перед аудиторией в стетоскопе.

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Пушков не удивится, что заявление Зеленского про возвращение Крыма - "риторическая белиберда"

Пушков не удивится, что заявление Зеленского про возвращение Крыма - "риторическая белиберда"

Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что он вернёт Крым. По его мнению, он не удивится, что это просто "риторическая белиберда".

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Юлия Скрипаль может выступить с заявлением

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Володин: Мы изучим все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ

Володин: Мы изучим все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ

Вячеслав Володин заявил, что Государственная дума изучит все риски возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но сначала надо дождаться окончательного решения на заявление Комитета министров СЕ.

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Пушков объяснил, в чём истинная проблема Украины

Пушков объяснил, в чём истинная проблема Украины

Алексей Пушков отреагировал на высказывание бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что во всех проблемах государства виновата история, "написанная в Москве". Истинная причина проблем Украины в огромных претензиях при небогатой истории.

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Губернатор Свердловской области готов обсуждать места для строительства храма в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области готов обсуждать места для строительства храма в Екатеринбурге

Власти Свердловской области планируют к 20 мая опубликовать перечень новых возможных мест для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Глава региона Евгений Куйвашев заявил, что жители города могут предлагать свои варианты.

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В центре Москвы избили кассира и ограбили церковную лавку

В центре Москвы избили кассира и ограбили церковную лавку

В правоохранительные органы поступило сообщение, что двое неизвестных в Пресненском районе Москвы ограбили церковную лавку и ударили кассира по голове. Материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей.

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Зеленский уверен, что вернёт Крым

Зеленский уверен, что вернёт Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернёт Крым. По его словам, будущий глава государства полностью уверен в своих словах.

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США пока отказались направлять посла на Украину при Зеленском?

США пока отказались направлять посла на Украину при Зеленском?

Соединенные Штаты не будут направлять посла на Украину. Вместо него дипломатическими делами будет заниматься временный поверенный. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне.

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Сын и организатор экспедиций Федора Конюхова рассказал о трёх новых путешествиях, к которым готовится отец. По его словам, Конюхов устал от морского плавания и планирует покорять воздушное пространство.

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В штабе Зеленского рассказали о подробностях предстоящей инаугурации

В штабе Зеленского рассказали о подробностях предстоящей инаугурации

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков поделился подробностями проведения инаугурации. Торжественное мероприятие состоится в Верховной Раде 20 мая.

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В Москве задержали мужчину, который убил своего отца и ранил мать

В Москве задержали мужчину, который убил своего отца и ранил мать

В Москве задержали 40-летнего мужчину, который убил ножом своего отца и тяжело ранил мать. Отмечается, что инцидент произошёл 17 мая в квартире на 5-й Кожуховской улице во время ссоры между членами семьи.

//Авторы АН

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