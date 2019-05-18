Сергей Лазарев выступил c песней Scream в финале "Евровидения-2019". Финал конкурса сейчас продолжается в Тель-Авиве. Лазарев выступал пятым. Выступление российского конкурсанта понравилось зрителям, оказавшимся в этот вечер в израильском Центре торговых ярмарок и выставок.

После своего исполнения российский артист высказал слова благодарности всем слушателям.

Отметим, по правилам международного конкурса "Евровидение", участника нельзя поддержать с территории страны, которую он представляет.

На "Евровидении" в день финала выступят победители конкурса прошлых лет и исполнители Кончита Вурст, Монса Сельмерлёва, Элени Фурейра и Верка Сердючка. Особенно ждут выступление американской певицы Мадонны.