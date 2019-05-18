Паулина Андреева произвела фурор на красной дорожке в Каннах в платье со шнуровкой
18 мая 2019, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Паулина Андреева произвела фурор на красной дорожке в Каннах в платье со шнуровкой. Паулина Андреева прошла по красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля под руку со своим возлюбленным, режиссером Федором Бондарчуком.
Бондарчук и Андреева посмотрели премьеру фильма "Боль и слава" режиссера Педро Альмодовара. Паулина опубликовала несколько фото на красной дорожке с Бондарчуком в Инстаграм.
Общественность в восторге от этой пары: "Красивая пара", "Роскошная пара!"
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