"Я люблю драму!" - Кончите Вурст понравился номер Сергея Лазарева на "Евровидении-2019"

Австрийский исполнитель Том Нойвирт, выступавший на "Евровидении-2014" в образе бородатой певицы Кончиты Вурст, признался, что ему нравится номер российского участника "Евровидения-2019" Сергея Лазарева.

"Очень драматичная, а я люблю драму! Посмотрим, Россия ведь одна из фаворитов, так?" - цитирует Deutsche Welle Кончиту, которой понравилась песня Scream в исполнении Лазарева. "Всего хорошего!" — пожелал австрийский исполнитель Сергею Лазареву.

Сегодня в Тель-Авиве состоится финал конкурса "Евровидение-2019".