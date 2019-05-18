Скандал на «Евровидении», Беларусь отстранили от участия в голосовании

Беларусь сильно отличилась в этом году на "Евровидении". Сначала Виктор Дробыш подставил белорусскую делегацию и лично участницу — певицу Zena, а затем страну и вовсе отстранили от финального голосования.

Во-первых, изначально жюри смутили гомофобные эскапады Дробыша в социальных сетях, когда он поддержал султана Брунея, решившего ввести смертную казнь за гомосексуальные связи. Во-вторых, Беларусь теперь отстранили от голосования в финале из-за утечки информации о том, как проголосовало национальное жюри страны. Дело в том, что жюри каждой страны оценивает выступления всех участников и отправляет свои данные в EBU за день до финала, но эти цифры должны быть засекречены, дабы избежать влияния на аудиторию. А вот уже в день самого эфира национальные 12 балов от каждой страны суммируются с голосами телеаудитории.

Если обнародовать итоги голосования жюри раньше времени — не избежать инсинуаций. Сейчас итоги голосования жюри были слиты в сеть. 12 баллов от Беларуси не досчитается страна, которую они оценили выше всех. Вероятнее всего это Россия, выступления которой белорусы всегда оценивали высшим баллом.

"Белорусское жюри дало интервью, противоречащее правилам Евровидения. Чтобы соответствовать правилам голосования ESC, мы приняли меры и сняли белорусское жюри с Гранд Финала в субботу. Совокупный результат, утвержденный аудиторами, будет использоваться для определения того, кому будут распределены голоса в Беларуси", - сообщила пресс-служба "Евровидения-2019".