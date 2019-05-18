"Красивые слова о любви - это прекрасно, но если нет поступков?" - Ольгу Бузову разочаровал очередной мужчина

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова разочаровалась в очередном мужчине. Бузова распереживалась, рыдала из-за того, что молодые люди говорят много красивых слов, но ничего серьезного сделать не могут. Любви девушке хочется, но где найти достойного парня такой "крутышке".

«Ты – мой лучший бывший»: Бузова провела вечер с экс-возлюбленным

"Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бы так не сделала, так не поступила...Переживаю, плачу...А потом всегда ищу для них оправдания, и ведь нахожу их..", - делится Бузова.

"Не правильно это. Нельзя ждать от людей Таких поступков, на которые они Не способны! Это просто пустая трата своего драгоценного времени", - сделала вывод телезвезда.

По словам Оли, "не всегда всё в жизни так, как мы мечтаем". Она призывает: "Все кто сейчас влюблён, берегите это чувство".

Напомним, Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Все знают, какие заработки у футболистов. После развода Бузова трудится так, что купила новую квартиру в центре Москвы и открыла бизнес.