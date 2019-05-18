"На первом все продано", Финалист проекта "Голос. Дети" Ержан Максим высмеял Первый канал в рекламном ролике
18 мая 2019, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
Рекламщики Казахстана поддержали финалиста, который родился в их стране и заодно посмеялись над ситуацией на Первом канале в шоу «Голос. Дети». Финалист 6 сезона Ержан Максим снялся в провокационном рекламном ролике, где вместе матерью прорекламировал элитный жилой комплекс и потроллил главный российский федеральный канал.
"– А можно купить квартиру на первом?
– Нет, к сожалению, на первом всё уже продано. Есть на втором.
– Эх, опять"...
Надо ли говорить, что пользователи Сети поддержали сощдателей ролика в попытке посмеяться над скандальной ситуацией.