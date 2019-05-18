"А как они вкалывают уколы", - Лолита поздравила всех медсестер с профессиональным праздником

Известная российская певица Лолита Милявская оригинально поздравила всех медсестёр с их профессиональным праздником. Лолита произнесла поздравительную речь, представ перед аудиторией в стетоскопе.

"Многие медсестры в наше время соображают лучше иных, получивших дипломы... А как они вкалывают уколы! Боже, даже я, которая боится вида шприца, удивлена, как им удается попасть в плохую вену. А как в толстую задницу. А кого-то из запоя надо вывести... Кто-то лежит в больнице и говорит: «Сестричка, сестричка, подержи меня за руку». Я желаю, чтобы все те претензии, которые обычно к вам предъявляют, они были адекватно оценены в зарплате...", - пожелала певица всем медсёстрам в своём Instagram.

Поклонники Лолиты выразили искреннюю благодарность за поздравление и оценили творческий подход артистки.