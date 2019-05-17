Певец Александр Серов сожалеет, что не получилось сосватать дочь Мишель с телеведущим Дмитрием Борисовым

Известный певец Александр Серов сожалеет, что ему не получилось сосватать свою любимую дочь Мишель с телеведущим Первого канала Дмитрием Борисовым. Александр Серов несколько месяц становился героем скандальных программ на Первом канале. То обсуждали его внебрачных детей, то юных любовниц.

В сети появились первые снимки со свадьбы дочери Александра Серова

Шоу вел Дмитрий Борисов. Дочь Мишель приходила на "Пусть говорят" защищать папу. Дочь Серова не только красавица, но и умница. Артист старался дать своей наследнице все самое лучшее. Мишель Серова окончила престижный московский вуз, а сейчас учится на певицу - у девушки талант.

В одной из программ Борисов оценил, похвалил поведение дочери Серова, как красиво общается дочь артиста. Серов быстро отреагировал и предложил Дмитрию обратить внимание на Мишель. Борисов не обратил. И Серов в программе "Пусть говорят", посвященной замужеству дочери посетовал, что Дима потерял такую чудесную девушку.

На днях стало известно, что Мишель Серова официально вышла замуж. Своего избранника дочь артиста засекретила. Оказывается, Александр Николаевич вел долгие и основательные разговоры с будущим зятем. Известно, что мужа Мишель зовут Роман. Молодой человек не москвич, но в Москве успешно занимается какими-то делами. По словам Серова, у зятя небольшой бизнес.

Про Дмитрия Борисова известно, что он когда-то встречался с известной певицей. Но почему-то они не поженились.