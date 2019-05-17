Мир, дружба, песня. Хороший ход - Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом

«Мир, дружба, жвачка», ну в данном случае песня. Два самых известных финалиста шоу «Голос. Дети» Эржан Максим и Микэлла Абрамова спели дуэтом. Вот только песню им подобрали, мягко говоря, неподходящую, не по возрасту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)17 Май 2019 в 11:27 PDT

Что это? Хороший финал скандальной истории, удачный пиар ход или попытка свести на нет народное возмущение? Дети счастливы, все обиды забыты... а взрослые? Видимо, этот обман семейству Абрамовых может вполне сойти с рук.

"Почему бы и нет. Спросить надо детей- нужно ли им повторное голосование?", "Ержан стал настоящей звездой благодаря этому скандалу и получил столько бонусов, что должен быть благодарен родителям Микэллы и ей тоже", "Как это Абрамовы оригинально придумали, чтоб смягчить свой позор. Ни стыда ни совести", "Зрители переживут, если еще одна Абрамова не будет петь, навязывают и себя и своих отпрысков, как надоело это кумовство", - написали пользователи в комментариях.