На вечеринке Юдашкина 70-летняя Пугачева выглядела рядом с Галкиным как ровесница 42-летнего мужа

Алла Пугачева постоянно радует своих поклонников. Вместе с мужем Максимом Галкиным и верными друзьями Примадонна была приглашена на вечеринку модельера и друга семьи Валентина Юдашкина.

Максим опубликовал фото с любимой женой и в комментариях пишут: "Алла - красотка", "Максим потолстел". 70-летняя Пугачева с простыми прямыми волосами, без наворотов, выглядит как ровесница 42-летнего мужа, а может и моложе. "Никто и ничто не может омрачить нам нашего радужного настроения", - вот такой пост написал Галкин. Примадонну развлекал Александр Буйнов.

Кстати, Максиму через месяц исполнится 43. Алла Борисовна в апреле отметила юбилей.