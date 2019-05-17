Супруги-артисты Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе опубликовали одинаковые романтические видео на своих страничках в соцсети Инстаграм. После того, как дочь певца от первого брака выложила в сети видео, как Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в ресторане в Париже, пользователи сети забеспокоились - а где же Альбина.

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Тревожиться не надо. Джанабаева и Меладзе всегда были скрытными. Это только недавно 40-летняя супруга 55-летнего Валерия стала показывать семейные фото.

На днях кто-то снял танцующих медленный танец под хит Мота и Бьянки "Абсолютно все" Альбину и Валерия. И они показали себя общественности. Под видео каждый супруг поставил смайлик "сердечко". Любовь!!!