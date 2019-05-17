Рудковская: Сергею Лазареву не хватило «хитовости»

Музыкальный продюсер дала свои комментарии о выступлении Лазарева на международном музыкальном конкурсе. Она назвала его одним из лучших участников «Евровидения» 2019.

Рудковская заявила, что Лазарев однозначно претендент на победу. «Вокальная часть Сергея была одной из самых сильных на конкурсе. Он спел, как никогда хорошо», - подчеркнул продюсер.

Однако, она добавила, что у нее есть только одна претензия – к самой песне. Ей, по ее мнению, не хватает «хитовости», потому что она не может ее напеть. Об этом пишет News.ru.