Мнение нумеролога: с помощью пентаграммы Лазарев станет победителем «Евровидения»

Сергей Лазарев выступит в финале под пятым номером. Очередность выступлений участников определяют продюсеры шоу. Порядок построен таким образом, что каждый исполнитель может выделиться.

Нумеролог и экстрасенс Фатима Хадуева рассказала, как Сергею может помочь певцу цифра пять. «На любое выступление влияет настрой и состояние духа. Число 13 дало Лазареву трансформацию, благодаря нему он смог пройти в финал», - сказал эксперт.

Цифра пять, под которой Сергей будет выступать в финале, - символический знак.

«Вспомним звезду, которая состоит из пяти лучей. Лазарев может собрать все свои силы и сделать «вау», - добавил нумеролог. Об этом пишет НСН.

Также сам артист добавил, что во все времена были довольные и недовольные зрители. Но в 2019 Россию на «Евровидении» поддержало гораздо больше людей, чем в прошлом году. Об этом сообщает ПолитЭксперт.