Алсу с дочерью могут спеть на концерте Ержана Максима

Алсу вместе со своей дочерью Микеллой могут выступить в Нур-Султане на сольном концерте финалиста шестого сезона шоу «Голос. Дети» Ержана Максима. Организаторы мероприятия ведут переговоры с продюсером певицы.

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Ержан выступит в столице Казахстана в конце июня. Возможно, что компанию ему составит другая финалистка шоу голос Микелла Абрамова и её мама Алсу, передаёт РИА Новости.

«Сейчас ведутся переговоры между АО "Казахская музыка" и продюсером Алсу. Наверное, можно будет говорить об этом после 24 мая. Не исключаем возможности участия Алсу и ее дочери Микеллы», - рассказали в Казахстане.