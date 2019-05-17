Садальский объявил, что бросает пить

Станислав Садальский в соцсети признался поклонникам, что почти на три месяца бросает пить. Актёр намекнул, что его решение связано с проблемами со здоровьем и рекомендациями врачей.

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Садальский написал, что не станет употреблять алкоголь до 8 августа – своего дня рождения. Актёр опубликовал фотографию в Instagram, на которой сидит с бутылкой вина среди лекарств, овощей и фруктов.

«Никто не заставляет их выбирать скучные профессии, общаться с ненужными людьми или бросать пить. Хотя вру, с последним врачи сказали сделай перерыв. Переходи на овощи. А 8 августа под наблюдением врача, можно и засандалить», - подписал Садальский публикацию.