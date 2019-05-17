Снимок Наташи Королевой без макияжа удивил поклонников

Новая фотография известной певицы Наташи Королевой, на которой звезда запечатлена без грамма косметики, удивил поклонников. Фанаты привыкли видеть знаменитость с идеальными макияжем и укладкой.

Супруг Королевой продемонстрировал фото, на котором можно увидеть Наташу без прикрас. На этом снимке артистка выглядит не как звезда, а как обычная женщина. Поклонники отметили, что были слегка разочарованы, увидев певицу в образе "домохозяйки", однако потом отметили, что для своего возраста она выглядит очень хорошо.

Многие оценили смелость Наташи Королевой, которая не стесняется показывать свои недостатки и живет в полной гармонии с собой.