Дмитрий Ланской заявил, что не жалеет о расставании с Юлией Началовой

Музыкант, экс-солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской сделал резонансное заявление. По словам артиста, он абсолютно не сожалеет о том, что в свое время расстался с певицей Юлией Началовой.

По словам Ланского, он никогда не жалел, что их брак с Началовой был расторгнут. По словам певца, их чувства были искренними, однако они с Юлией не были созданы друг для друга, передает портал teleprogramma.pro.

Дмитрий подчеркнул, что скандал, разразившийся после безвременной кончины его экс-супруги, стал для него неожиданностью. Музыканта обвинили в том, что он подорвал здоровье Началовой, якобы заставляя ее худеть. Ланской, однако, утверждает, что не имеет никакого отношения к случившемуся с женщиной.