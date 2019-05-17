Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в новом фильме

Роберт Паттинсон оказался одним из основных кандидатов на роль Бэтмена в очередном фильме о супергерое, который будет снимать Мэтт Ривз. Известно, что с актёром уже ведутся переговоры.

Съёмки фильма должны начаться в конце 2019 году. На экранах он появится летом 2021 года, передаёт Nation News. Паттинсон является не единственным претендентом на роль Брюса Уэйна. Кинокомпания также рассматривает кандидатуру Николааса Холта.

Пока не сообщается, о чём будет новый фильм про супергероя, но предполагается, что речь пойдёт о самом начале становления Бэтмена. Также в киноленте с большой вероятностью можно будет увидеть сразу нескольких антагонистов.