Папарацци засняли Венсана Касселя и Тину Кунаки на прогулке с новорожденной дочкой

Папарацци удалось заснять известного французского актера Венсана Касселя и его молодую супругу Тину Кунаки на прогулке с новорожденной дочерью. Модель 20 апреля родила девочку, которую назвали Амазони.

Несколько недель после рождения малышки Венсан и Тина не появлялись на публике, однако на днях супружеская пара прибыла на кинофестиваль в Канны.

Как сообщает teleprogramma.pro, фотографам удалось запечатлеть Касселя и Кунаки на прогулке с коляской, а также во время ланча. Счастливые родители скрыли лицо девочки, поэтому пока поклонники не знают, на кого похожа дочь актера и модели.

Отмечается, что Тина Кунаки через месяц после родов выглядит великолепно – она продемонстрировала папарацци стройные ноги, надев мини-юбку.