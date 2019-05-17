"Это было круто", "Он-фаворит", "Лучшее выступление", Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения- 2019" в Тель-Авиве

Судя по всему Сергею Лазареву на «Евровидении» удастся войти в одну реку дважды, у него есть все шансы повторить свой высокий результат прошлого конкурса. Выступление было сильным, мощным и прекрасно отработанным по сценическим эффектам.

Его номер с песней Scream ("Крик") заслужил признание жюри и зрителей, и теперь Россия в финале. 18 мая Сергею предстоит снова выйти на сцену и побороться за победу.

Накануне своего выступления певец признался, что «второй раз выходить на эту сцену сложно, тем более. когда прошлый результат был высоким» и попросил поддержки у зрителей. И она у него была в полной мере, и не только от россиян, комментарии иностранных слушателей говорят о том, что Сергей – явный фаворит для многих.

«Черт, это так хорошо! Привет из Сербии», «Сразу за победой Сергей. Полная поддержка из Греции», «Безусловно лучшее выступление сегодня вечером! 12 очков от Кипра», «Выступление огонь! Россияне, молодцы, все на высоте было. Смотрела затаив дыхание. Пламенный привет из Беларуси», «Вот Это Да! Красивый парень с эпической песней. 12 очков из Риги», «Блестящий голос, песня и исполнение! Удачи России! 12 из Польши» - писали в комментариях представители разных стран.

«Огромное восхищение и гордость за Россию! Труд проделан колоссальный!», «Сережа, не зря так оттачивал вокал и постоянно репетировал. Это твое лучшее выступление. Очень убедительно, мощно, эмоционально, искренне. Спасибо тебе за эти эмоции на сцене. За тебя не стыдно! Россия гордится! Вперёд, Лазарев, вперёд к победе!», «Читаю и плачу. Люди, спасибо, обнимаю весь мир! Серёжа, спасибо!», - а вот это уже наша группа поддержки.

И судя по огромному количеству комментариев, Сергею Лазареву удалось доказать, что чтобы не говорили про ангажированность, засилие политики и любовь к фрикам, в зрительских сердцах всегда побеждает талант, и в этот раз Россия уже победила.