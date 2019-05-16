Вдова Булдакова рассказала, кому артист завещал своё имущество

Вдова актёра Алексея Булдакова Людмила рассказала, как после смерти артиста будет распределено всё его имущество. По её словам, они с Булдаковым давно составили завещания.

Людмила Андреевна призналась, что помимо неё на состояние известного актёра мог претендовать его внебрачный сын Иван, но артист оставил всё своей супруге.

«На Алексея были записаны квартира, дачный дом, машина. Теперь это принадлежит мне, по логике и по закону. Ване он ничего не завещал. Я хотела оформить на Ивана квартиру, но если тот решит ее продать, я останусь без московской прописки, так что я не могу это сделать», - передаёт СтарХит слова вдовы.