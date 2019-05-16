Из-за чего распался первый брак Меган Маркл

Эксперт Эшли Пирсон, занимающаяся жизнью британской королевской семьи, рассказала, почему жена принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл рассталась со своим первым мужем.

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По словам Пирсон, причиной расставания Меган Маркл и её первого супруга продюсера Тревора Энгельсона стала актёрская карьера девушки, передаёт Lenta.Ru.

«Они были вместе семь лет, а женаты — два года. Как только они заключили брак, ее позвали сниматься в "Форс-мажоры", и она уехала в Торонто, а он остался в Лос-Анджелесе. Это и разрушило их отношения», - поделилась Пирсон.

Отношения Маркл и Энгельсона закончились в 2013 году.