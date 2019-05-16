Скоро состоится финал международного песенного конкурса "Евровидение". Давайте вспомним красавиц, которые выступали от нашей страны. Перед нами пять певиц, которые отличаются не только музыкальными талантами, но и обворожительной внешностью.

Так, Алсу выступала на «Евровидении» в 2000 году с песней «Solo». С ней она заняла второе место. Она была бесспорным лидером от нашей страны до тех пор, пока Дима Билан не занял на конкурсе первое место в 2008 году. На втором месте Полина Гагарина, принимавшая участие в музыкальном конкурсе. Своим выступлением в 2015 году с песней «A Million Voices» она покорила сердца многих мужчин.

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