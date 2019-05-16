Первый канал принял решение аннулировать результаты финала 6 сезона "Голос. Дети", в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 10-летняя Микелла Абрамова была объявлена победительницей детского "Голоса" по итогам зрительского голосования.

Семья Алсу опровергла сообщение о требовании засекретить результаты перепроверенного голосования "Голос.Дети"

Победа дочери Алсу вызвала широкий общественный резонанс как среди телезрителей, так и среди артистов. Руководство Первого канала призвали разобраться с итогами голосования.

Международная компания Group-IB (официальный партнер Интерпола), специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, выявила автоматизированную отправку СМС за Абрамову, - передает ТАСС.

Директор Алсу Сергей Фадеев вчера заявил, что семья певицы, в том числе отец Микеллы, не просили засекретить результаты проверки финального голосования на шоу "Голос.Дети". По его словам, эта информация не соответствует действительности.

Напомним, девочка уже решила, куда потратит миллион рублей, а шеф-редактор "Голос. Дети" получил инфаркт.

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