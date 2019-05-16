"Старая, жирная" Лера Кудрявцева поделилась прелестями жизни с молодым мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась преимуществами жизни с молодым мужем. 47-летняя ведущая программы "Секрет на миллион" и 32-летний хоккеист Игорь Макаров растят дочь Машу. Лера никогда не скрывала свой возраст разницу в возрасте с молодым мужем. И секретов, какие плюсы в жизни с супругом, который моложе на 15 лет, у телеведущей нет.

Кудрявцева перечислила "все прелести разницы в возрасте: "Не ревную, не истерю". Многих супругов сильно раздражают привычки друг друга в быту. У Леры уже таких проблем нет. Она спокойно смывает "засохшую зубную пасту в раковине". И даже бывает счастлива, когда муж собирается "потусить". Она сразу представляет, как одна раскинешься "на постели в позе звездочки с любимым сериалом". "Если бы мне было лет 20, мы развелись бы наверное через пару месяцев", - считает Кудрявцева.

"С появлением Машки как-то все изменилось и так стало на многие вещи наплевать. У меня есть дети, есть муж и мои друзья. Только это важно, а остальное суета и напускное и пыль", - пишет супруга хоккеиста в Инстаграм.