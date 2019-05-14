45-летняя Наташа Королева рассказала, что помогает ей сохранять стройную фигуру

45-летняя певица Наташа Королева рассказала, что помогает ей поддерживать себя в форме и сохранять стройную фигуру. Артистка занималась многими видами спорта и придерживалась разных систем питания.

Наташа призналась, что пошла в папу, который всегда занимался физкультурой. Королева перепробовала все – от йоги до пилатеса. Позже она узнала о тренировках на вибрирующей платформе, которая изначально была предназначена для реабилитации космонавтов, и осталась очень довольна. Артистка отметила, что занимается обычно во второй половине дня по 40 минут и старается уделять спорту три дня в неделю, однако это не всегда получается, передает "7 Дней".

Наташа Королева на себе испытала различные диеты, но впоследствии определила для себя пищевых "врагов", среди которых молочные продукты, колбасы и сосиски. Эти продукты она не ест ни в каком виде. Кроме того, певица раз в месяц устраивает трехдневную голодовку, из которой плавно выходит при помощи отварных овощей. Интересно, что рано утром звезда позволяет себе съесть кусок бездрожжевого хлеба со сливочным маслом.