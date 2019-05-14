"Узнали?" - певица Ирина Аллегрова опубликовала черно-белое фото из семейного альбома
14 мая 2019, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]
67-летняя певица Ирина Аллегрова опубликовала в Инстаграм черно-белое фото из семейного альбома и спросила у пользователей сети: "Узнали?". Поклонники артистки, которую называют "императрицей" российской эстрады, как один сказали, что с возрастом Ирина Аллегрова вообще не изменилась.
Певицу сравнили с голливудскими актрисами - признанными красавицами - и с Одри Хепберн, и с Анджелиной Джоли.
"И красотка, и умница, и талант, одним словом- Императрица!!!", "Такие красивые глаза и искреннюю улыбку невозможно не узнать! Богиня!!!" - осыпают Ирину Аллегрову комплиментами.
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