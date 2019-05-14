Россию на "Евровидении -2019" представляет Сергей Лазарев. Один из авторов песни для российского участника международного песенного конкурса - Филипп Киркоров. "Евровидение" проходит в Израиле, в Тель-Авиве. Открытие уже состоялось. Филипп Киркоров опубликовал фото в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)13 Май 2019 в 4:15 PDT

Поддержать артиста приехали его дети дочь Алла-Виктория, сын Мартин, и отец Бедрос Киркоров. "Вся семья в сборе и готовы поддержать нашего Сергея Лазарева и мою песню", - оповестил Киркоров.

"Сегодня мы всей семьёй и всей нашей российской делегацией идём смотреть 1-й Полуфинал Конкурса ЕВРОВИДЕНИЯ и болеть за всех его участников!" - объявил артист.

Сергей Лазарев надеется привезти "Евровидение" в Сочи.