Известная актриса Ольга Кабо прекрасно выглядит для своего возраста и не стесняется подчёркивать свою красоту. На этот раз 51-летняя знаменитость показала поклонникам фотографии в откровенном раздельном купальнике и поделилась секретами "вечной" молодости.

"Летний отдых не за горами! Время делиться секретами красоты и здоровья", - написала "звезда" в Instagram.

Кабо поведала поклонникам, что главный витамин, которого так не хватает организму с возрастом - "коллаген (белок-конструктор)". Актриса отметила, что его недостаток негативно отражается на волосах, ногтях и коже, особенно с её ритмом жизни.

"...грим, пудра, софиты, средства для укладок, лаки для волос, шпильки- все это, безусловно, атрибуты моей профессии, но они создают дискомфорт и пагубно влияют на мой внешний вид... месяц ежедневно принимаю коллаген...ощущаю, как улучшается цвет лица, ногти и волосы становятся менее ломкими, а кожа, в том числе на теле - более упругой", - советует знаменитость подписчикам.