Актёр Никита Панфилов рассказал, почему не хочет посетить Крым

Свой отказ посещать Крымский полуостров российский актёр объяснил своим участием в украинском телесериале. Артист заявил, что его совершенно не тянет на полуостров.

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Панфилов надеется продолжить работу в украинском телесериале «Пёс», в котором снимается с 2015 года. Российского актёра не включили в так называемый «чёрный список» Украины, потому что за последние пять лет он ни разу не посетил Крым, передаёт Ридус.

Никита пожаловался, что из-за политических разногласий ему очень сложно постоянно путешествовать из Москвы в Киев. «Все это очень сложно, муторно… Раньше я летел 1 час 15 минут, а сейчас — пять часов», - рассказал он.