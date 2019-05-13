"За какие заслуги толстая баба в костюме жабы получает пенсию в 2 раза больше средней по стране", блогер "позавидовала" Лолите

Пенсия певицы Лолиты Милявской не дает покоя скандальному блогеру Лене Миро. Она считает, что артистка получает незаслуженно высокое пособие по старости, в то время как средняя пенсия по стране всего 13 тысяч рублей.

«Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7-8! Но пронесло! Еще не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно», - поделилась своей радостью Милявская в Instagram. Но блогер не разделила восторгов певицы. «Мне интересно, почему это пенсия Лолиты выше, чем пенсия всех моих знакомых пенсионеров? Люди, о которых я говорю, всю жизнь проработали на производстве, в медицине, в образовании, но их пенсия в 2 раза меньше, чем пенсия толстой бабы в костюме жабы. За какие такие заслуги перед Отечеством она получает пенсию в два раза выше, чем средняя по стране?», - задает риторический вопрос Елена Мироненко.

Она уже не раз выступала против пенсионной реформы и критиковала крайне непопулярную меру правительства. «Вы в курсе, что в США пенсию человека, который умер, будет получать его муж или жена? В полном размере. До конца жизни. У нас -- другое дело. У нас 70-летние вдовы работают курьерами в Москве, потому что одной пенсии не хватает на то, чтобы и коммунальные оплатить, и прокормиться. И вот на фоне всего этого певица ртом Лолита объявляет о своей пенсии в 21 тысячу рублей в месяц. Почти в два раза выше, чем средняя по стране», возмущается блогер.