Собчак поддержала стремление дочерей Доренко провести повторную экспертизу

Ксения Собчак согласилась с тем, что дочери журналиста Доренко могут настаивать на повторной экспертизе. При этом она уточнила, что расследование смерти их отца не должно превращаться в выяснение отношений между родственниками.

Невзоров назвал «отличной» смерть Доренко

Ксения Собчак призналась, что позиция дочерей умершего журналиста ей очень близка, передаёт Lenta.Ru. «Если есть сомнения и вопросы — их нужно решить. Я для себя провела большое расследование, уделила этому год своей жизни, сделала фильм и для себя все ответы получила. С тех пор я сплю спокойно», - рассказала телеведущая.

Также она отметила, что проведение повторной экспертизы с целью узнать, был ли Доренко отравлен, очень похоже на то, будто девушки стремятся насолить второй жене своего отца. Собчак подчеркнула, что очень не хотелось бы, чтобы это предположение оказалось правдой.